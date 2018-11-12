12 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 ноября 2018 года чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". Рассказывают, что украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Осознав, что его поступок страшен для него и для других, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром обрел икону целой.
На поклонение этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.
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Именины 12 ноября празднуют: Зиновий, Анастасия, Елена, Леонид, Александр.
Народные приметы 12 ноября
– Заяц дорогу перебежал - к неудаче в делах.
– Много синиц возле дома - примета, что скоро наступят холода.
– Много синиц появилось - скоро будет похолодание.
– Синичка пищит – предвещает зиму.
Что можно делать 12 ноября
1. В этот день мастерят для синиц кормушки. Говорят, что если они залетят во двор – семья будет счастливой.
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2. Если покормить птиц – ждите успеха во всех начинаниях.
3. Помолитесь Пресвятой Богородице "Озерянской". Праздники помогут вам решить сложные вопросы и справиться со всеми поставленными задачами.
Что нельзя делать 12 ноября
1. Не говорите плохие вещи о людях.
2. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
3. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.