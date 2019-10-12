12 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 октября в народном календаре отмечают день преподобного Кириака.
Именины сегодня празднуют: Иван, Вениамин.
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Народные приметы на 12 октября
– На небе 12 октября много звезд – осень будет сухой.
– Вечером или поздно ночью появляется туман – примета, что в ближайшее время заморозков не будет.
– В лесу 12 октября появились поздние грибы – снег тоже будет поздно.
Что можно делать 12 октября
1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать
Что нельзя делать 12 октября
1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.
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