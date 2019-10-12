12 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 октября в народном календаре отмечают день преподобного Кириака.

Именины сегодня празднуют: Иван, Вениамин.

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Народные приметы на 12 октября

– На небе 12 октября много звезд – осень будет сухой.

– Вечером или поздно ночью появляется туман – примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

– В лесу 12 октября появились поздние грибы – снег тоже будет поздно.

Что можно делать 12 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать

Что нельзя делать 12 октября

1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.