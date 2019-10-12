12 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 Читати новину українською
12 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 12 октября / unsplash.com

12 октября в народном календаре отмечают день преподобного Кириака.

Именины сегодня празднуют: Иван, Вениамин.

Читайте также: Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

Народные приметы на 12 октября

– На небе 12 октября много звезд – осень будет сухой.

– Вечером или поздно ночью появляется туман – примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

– В лесу 12 октября появились поздние грибы – снег тоже будет поздно.

Что можно делать 12 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать

Что нельзя делать 12 октября

1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.

blog_ava
Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ
сегодня
830
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
11 октября 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
941
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
11 октября 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 220
Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
11 октября 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
Анастасія Манюхіна 534
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
11 октября 11:29 У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
Юлія Девда 587
Как носить одежду из экокожи: эффектные примеры представительниц королевских семей
11 октября 10:22 Как носить одежду из экокожи: эффектные примеры представительниц королевских семей
Юлія Михайлова 228
Новости
Больше новостей
Залиште відгук