Самые красивые озера Украины: сказочные фото
Чтобы увидеть сказочные пейзажи, не нужно ехать заграницу, ведь украинские озера – это лучшее место для отдыха. Здесь можно погреться на солнышке, собственноручно насобирать лесные ягоды и грибы. 24 канал предлагает ознакомиться с небольшим списком самых живописных озер Украины.
24 канал сделал подборку из 10 живописных озер, которые раскинуты по всей Украине.
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Озеро Свитязь
Самое большое и глубокое озеро в Украине – это озеро Свитязь, расположенное в Волынской области. Площадь Свитязя более 2,5 тысяч гектаров, длина – 9 225 тысяч метров, ширина – 4 тысячи метров, а максимальная глубина – 58 метров.
В ветреную погоду на озере волны достигают полутораметровой высоты.
Озеро Свитязь входит в состав Шацких озер, расположено в северо-западной части Любомльского района Волынской области.
Озеро Свитязь / Фото: kolomyia.today
Озеро Синевир
Синевир расположено на высоте 989 метров над уровнем моря в Карпатах. Озеро образовалось в результате перекрытия горного потока после землетрясения более 10 тысяч лет назад.
Площадь Синевира – 5 гектаров, а максимальная глубина – 22 метра. Вода в озере чистая и прозрачная, но купаться в Синевире запрещено.
Озеро Синевир / Фото: 24 канала
Кояшское озеро
Соленое озеро морского происхождения расположено на южном побережье Керченского полуострова – Кояшское озеро. Площадь озера больше 5 километров. Кояшское озеро является источником целебных грязей.
Соленое озеро Кояшское / vsviti.com.ua
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Озеро Несамовитое
Одно из самых высоких озер Украинских Карпат – Несамовитое – 1 750 метров над уровнем моря. Оно расположено в Ивано-Франковской области. Длина – 88 метров, а ширина – 45 метров. Наибольшая глубина 1,5 метра.
Рядом с озером расположены хребты Большие и Малые Козлы. А там, где лежит само Несамовитое, цветут горные цветы, а за ними – поля пушистой альпийской сосны.
Озеро Несамовитое / Фото: travel.tochka.net
Озеро Маричейка
Говорят, что озеро образовалось из слез чабана Ивана, который оплакивал свою любимую Маричку. Девушка спасла целую деревню от врагов ценой собственной жизни. А другая легенда – из-за убийства Марички горы затрясло, и образовалась пропасть, которую впоследствии затопил сильный ливень.
С тех пор озеро и называют Маричейка, а еловый лес вокруг – Девичьим.
Озеро Маричейка / Фото: buvrtysa.gov.ua
Белое озеро
Белое озеро расположено на Ровненщине, возле села Рудка. Озеро имеет площадь 453 гектара. У Белого озера овальная форма, а дно пологое и песчаное.
Белое озеро считают особенным, так как здесь сочетается болотные, озерные и лесные природные комплексы Западного Полесья. Таким образом, в озере содержатся полезные витамины, и оно является лечебным.
Лечебное Белое озеро / Фото: inlviv.in.ua
Озеро Ялпуг
Озеро Ялпуг – самое большое природное озеро в Украине, которое расположено в трех районах Одесской области: в Болградском, Измаильском и Ренийском. Длина озера 39 километров, а максимальная глубина – 5,5 метров.
Местная достопримечательность – старый дуб. Существует легенда, что его высадил Александр Пушкин, когда был в Одесской области.
Озеро Ялпуг / Фото: ua.igotoworld.com
Озеро Бребенескул
Бребенескул – самое высокогорное озеро в Украине, расположенное на 1 801 метре над уровнем моря. Оно лежит на дне ледникового кара, а берега высокие, с каменными насыпями. Ширина озера 67 метров, а глубина – более 3 метров.
Озеро Бребенескул / Фото: ua.igotoworld.com
Шелеховское озеро
Шелеховское озеро расположено в Сумской области, среди леса. Как утверждают ученые, озеро Шелеховское возникло еще в ледниковый период и считается таким же древним, как Байкал в России и озеро Виктория в Африке.
Озеро в Сумской области / Фото: lebedin.glo.ua
Молочное озеро
Молочное озеро расположено на юге Запорожской области, имеет площадь 168 квадратных километров. В озеро впадают три реки: Молочная, Тащенак, Джекельня.
Наибольшая глубина – 3 метра.
Здесь живут многие виды водоплавающих птиц, ценных морских рыб, а также здесь растут и проживают 14 видов редких растений и животных, которые занесены в Красную книгу Украины.
Молочное озеро в Украине / Фото: pershyj.com