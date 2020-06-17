Чтобы увидеть сказочные пейзажи, не нужно ехать заграницу, ведь украинские озера – это лучшее место для отдыха. Здесь можно погреться на солнышке, собственноручно насобирать лесные ягоды и грибы. 24 канал предлагает ознакомиться с небольшим списком самых живописных озер Украины.

24 канал сделал подборку из 10 живописных озер, которые раскинуты по всей Украине.

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Озеро Свитязь

Самое большое и глубокое озеро в Украине – это озеро Свитязь, расположенное в Волынской области. Площадь Свитязя более 2,5 тысяч гектаров, длина – 9 225 тысяч метров, ширина – 4 тысячи метров, а максимальная глубина – 58 метров.

В ветреную погоду на озере волны достигают полутораметровой высоты.

Озеро Свитязь входит в состав Шацких озер, расположено в северо-западной части Любомльского района Волынской области.



Озеро Свитязь / Фото: kolomyia.today

Озеро Синевир

Синевир расположено на высоте 989 метров над уровнем моря в Карпатах. Озеро образовалось в результате перекрытия горного потока после землетрясения более 10 тысяч лет назад.

Площадь Синевира – 5 гектаров, а максимальная глубина – 22 метра. Вода в озере чистая и прозрачная, но купаться в Синевире запрещено.



Озеро Синевир / Фото: 24 канала

Кояшское озеро

Соленое озеро морского происхождения расположено на южном побережье Керченского полуострова – Кояшское озеро. Площадь озера больше 5 километров. Кояшское озеро является источником целебных грязей.



Соленое озеро Кояшское / vsviti.com.ua

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Озеро Несамовитое

Одно из самых высоких озер Украинских Карпат – Несамовитое – 1 750 метров над уровнем моря. Оно расположено в Ивано-Франковской области. Длина – 88 метров, а ширина – 45 метров. Наибольшая глубина 1,5 метра.

Рядом с озером расположены хребты Большие и Малые Козлы. А там, где лежит само Несамовитое, цветут горные цветы, а за ними – поля пушистой альпийской сосны.



Озеро Несамовитое / Фото: travel.tochka.net

Озеро Маричейка

Говорят, что озеро образовалось из слез чабана Ивана, который оплакивал свою любимую Маричку. Девушка спасла целую деревню от врагов ценой собственной жизни. А другая легенда – из-за убийства Марички горы затрясло, и образовалась пропасть, которую впоследствии затопил сильный ливень.

С тех пор озеро и называют Маричейка, а еловый лес вокруг – Девичьим.



Озеро Маричейка / Фото: buvrtysa.gov.ua

Белое озеро

Белое озеро расположено на Ровненщине, возле села Рудка. Озеро имеет площадь 453 гектара. У Белого озера овальная форма, а дно пологое и песчаное.

Белое озеро считают особенным, так как здесь сочетается болотные, озерные и лесные природные комплексы Западного Полесья. Таким образом, в озере содержатся полезные витамины, и оно является лечебным.



Лечебное Белое озеро / Фото: inlviv.in.ua

Озеро Ялпуг

Озеро Ялпуг – самое большое природное озеро в Украине, которое расположено в трех районах Одесской области: в Болградском, Измаильском и Ренийском. Длина озера 39 километров, а максимальная глубина – 5,5 метров.

Местная достопримечательность – старый дуб. Существует легенда, что его высадил Александр Пушкин, когда был в Одесской области.



Озеро Ялпуг / Фото: ua.igotoworld.com

Озеро Бребенескул

Бребенескул – самое высокогорное озеро в Украине, расположенное на 1 801 метре над уровнем моря. Оно лежит на дне ледникового кара, а берега высокие, с каменными насыпями. Ширина озера 67 метров, а глубина – более 3 метров.



Озеро Бребенескул / Фото: ua.igotoworld.com

Шелеховское озеро

Шелеховское озеро расположено в Сумской области, среди леса. Как утверждают ученые, озеро Шелеховское возникло еще в ледниковый период и считается таким же древним, как Байкал в России и озеро Виктория в Африке.



Озеро в Сумской области / Фото: lebedin.glo.ua

Молочное озеро

Молочное озеро расположено на юге Запорожской области, имеет площадь 168 квадратных километров. В озеро впадают три реки: Молочная, Тащенак, Джекельня.

Наибольшая глубина – 3 метра.

Здесь живут многие виды водоплавающих птиц, ценных морских рыб, а также здесь растут и проживают 14 видов редких растений и животных, которые занесены в Красную книгу Украины.



Молочное озеро в Украине / Фото: pershyj.com