12 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 сентября в народном календаре почитается память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Именины сегодня празднуют: Виктория, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Макар, Павел, Яков.

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Народные приметы на 12 сентября

– Ежи роют норы на опушке – к теплой зиме.

– Звездная ночь – следующий год будет урожайным.

– Соль рассыпась – к супружеской измене.

– Если пища в этот день пересолена, значит хозяйка в кого-то влюбилась.

– Соль неожиданно закончилась – денег не будет.

– Плакать в этот день – к ссорам в семье.

Что можно делать 12 сентября

1. В этот день рекомендуется составить четкий план на предстоящий месяц. Звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел.

Что нельзя делать 12 сентября

1. До полудня нельзя считать мелкие деньги, ведь не будет больших денег.

2. Нельзя в этот день заводить котенка, потому что домашнее животное может принести несчастье.

3. Не проводите впустую время, потому что можете его так провести напрасно до конца года.

4. Ничего не одалживайте в этот день соседям, особенно соль.