13 июля в народном календаре почитаются двенадцать апостолов – учеников Иисуса Христа. В древности, именно 13 июля, наши предки красили яйца так же, как на Пасху. Люди обменивались ими с соседями и близкими.

Именины сегодня празднуют: Матвей, Степан, Тимофей.

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Народные приметы на 13 июля

– Звезды мерцают ночью накануне, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.

– Много росы – к жаркой погоде.

– Если белые облака поднимаются против ветра, то будет дождь, а если идут по ветру – будет тепло.

– Облака желтого цвета – к дождю.

– Если кукушка продолжает ковать после Петрова дня, то лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.

– Овцы на пастбище ведут себя беспокойно – к дождю.



13 июля – день двенадцати апостолов

Что можно делать 13 июля

Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом. В этот день надо попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день.

Что нельзя делать 13 июля