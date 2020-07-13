13 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 июля в народном календаре почитаются двенадцать апостолов – учеников Иисуса Христа. В древности, именно 13 июля, наши предки красили яйца так же, как на Пасху. Люди обменивались ими с соседями и близкими.
Именины сегодня празднуют: Матвей, Степан, Тимофей.
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Народные приметы на 13 июля
– Звезды мерцают ночью накануне, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.
– Много росы – к жаркой погоде.
– Если белые облака поднимаются против ветра, то будет дождь, а если идут по ветру – будет тепло.
– Облака желтого цвета – к дождю.
– Если кукушка продолжает ковать после Петрова дня, то лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.
– Овцы на пастбище ведут себя беспокойно – к дождю.
13 июля – день двенадцати апостолов
Что можно делать 13 июля
- Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
- В этот день надо попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день.
Что нельзя делать 13 июля
- Сегодня нельзя поднимать с земли деньги, иначе в течение трех лет будете жить в нищете.
- Не пойте после захода солнца, так как до конца дня – заплачете.