13 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 июня в народном календаре отмечается день святого мученика Ермия, одного из семидесяти апостолов.
Именины сегодня отмечают: Борис, Кристина.
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Народные приметы на 13 июня
– Ночь тепла – ждите хорошего урожая овощей.
– Утром 13 июня туман – к грибному лету.
– Кукушка громко кует – признак того, что вскоре установится хорошая погода.
– Дождь идет 13 июня – урожай будет небогатым.
– Пауки начали 13 июня плести паутину – ждите хорошей погоды и потепления.
– Сильная роса – к ясному дню.
Что можно делать 13 июня
- Сегодня обычный день, поэтому можно убираться в домах, работать на огородах, заниматься мелкой домашней работой.
Что нельзя делать 13 июня
- В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, ведь если поднять ссору, то весь месяц будете ссориться.
- Сегодня нельзя запрягать лошадей, ведь это может вызвать только болезнь животного.
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