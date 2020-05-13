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13 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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13 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 13 мая / LifeStyle 24

13 мая в народном календаре почитается память апостола Иакова – старшего брата Иоанна Богослова. По преданию, в этот день прекращается сватовство, а начинается подготовка к свадьбе.

Именины сегодня отмечают: Никита, Яков, Максим.

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Народные приметы на 13 мая

– С березы течет много сока – в летний период будет много дождей.

– Ночью 13 мая много звезд и дует теплый ветер с юга – лето будет урожайным и очень теплым.

– Ночью ветра нет, а на небе много звезд – примета к тому, что следует ожидать засухи в летний период.

– Ясный восход солнца 13 мая – лето будет урожайным.

– Тихая и звездная ночь 13 мая – летом будет хорошая погода, и можно собрать богатый урожай.

– Ясный восток – лето будет солнечным.

– Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.

– Звезды 13 мая спрятались – будет дождь.

Что можно делать 13 мая

  1. Сегодня надо заняться домашними задачами и наведением порядка в делах.
  2. Для привлечения в свою жизнь денег, на восходе Солнца поставьте крупные купюры на подоконник. Как будет подниматься Солнце, так и будет расти ваш доход.

Что нельзя делать 13 мая

  1. В этот день нельзя ссориться ни с родителями, ни с друзьями, ни с коллегами. Постарайтесь избежать конфликта.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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