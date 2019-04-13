13 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 апреля 2019 года чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В этот день молятся святому Ипатию, прося защитить от болезней. Святой славился чудесами исцеления, молитвами и лечением слепых.
Именины сегодня празднуют: Вениамин, Иннокентий.
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Народные приметы на 13 апреля
– Синее небо при безветренной погоде – ожидайте дождя.
– Солнечный день – примета к тому, что лето теплым будет.
– Солнечный день 13 апреля – ждите потепления на длительный срок.
– Прилетели птицы из теплых краев, но не щебечут – холод еще будет держаться.
– Утром дождь – лето будет мокрым.
Что можно делать 13 апреля
1. В этот день надо сжечь все старые вещи, которые есть в вашем доме. Таким образом, вы убережете себя от будущего пожара и бедствия.
2. Ипатию следует молиться, чтобы остановить внутреннее кровотечение у рожениц и приумножить молоко у кормящих. Также святой помогает женщинам излечиться от бесплодия.
3. В этот день надо белить деревья и приводить в порядок сад, сжигать мусор и убирать в доме. Все, что подлежит ремонту, желательно исправить именно сегодня.
Что нельзя делать, 13 апреля
1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.
2. Не желательно в этот день сажать растения, ведь они не приживутся и завянут.