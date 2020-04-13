13 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 апреля начинается последняя седьмая неделя поста, которая называется Страстной неделей. Именно этот пост считается самым строгим. Верующие готовят себя на этой неделе к светлому Христову Воскресению.

Именины сегодня отмечают: Вениамин, Иннокентий.

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Народные приметы на 13 апреля

– Если будете веселиться в Страстную неделю – то весь год будете плакать.

– Облака против ветра плывут – к дождю.

– Облака низко плывут – к похолоданию.

– Ясный и солнечный день – к теплому лету.

– Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

– У клена и березы сок выделяется – к потеплению.

Что можно делать 13 апреля

1.Рекомендуется в свободное время читать молитвы, каяться в грехах и добросовестно соблюдать пост.

Что нельзя делать 13 апреля

1.Категорично запрещено в этот день проводить дни рождения, новоселье, слушать музыку и развлекаться.

2.Запрещено заниматься всевозможными гаданиями.