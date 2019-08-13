13 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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13 августа 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 13 августа / www.mountainlodgetelluride.com

13 августа почитается Евдоким Каппадокиянин, проживавший на территории Малой Азии в IX веке. Евдоким является покровителем дома и семьи.

Именины сегодня празднуют: Антон, Георгий, Иван, Иосиф, Степан, Стефан.

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Народные приметы на 13 августа

– Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.

– Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

– Паутина летает – жаркие дни продлятся еще долго.

– Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

– С 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые могут исполнится на девятый день.

Что можно делать 13 августа

1. Рекомендуется в этот день много работать.

Что нельзя делать 13 августа

1. Не делайте сегодня важных покупок, отложите этот процесс на более удачный день.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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