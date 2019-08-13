13 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 августа почитается Евдоким Каппадокиянин, проживавший на территории Малой Азии в IX веке. Евдоким является покровителем дома и семьи.
Именины сегодня празднуют: Антон, Георгий, Иван, Иосиф, Степан, Стефан.
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Народные приметы на 13 августа
– Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.
– Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.
– Паутина летает – жаркие дни продлятся еще долго.
– Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.
– С 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые могут исполнится на девятый день.
Что можно делать 13 августа
1. Рекомендуется в этот день много работать.
Что нельзя делать 13 августа
1. Не делайте сегодня важных покупок, отложите этот процесс на более удачный день.
Источник: LifeStyle 24
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