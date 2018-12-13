13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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13 декабря 2018 День Андрея Первозванного в Украине - что нельзя 13 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 13 декабря / www.google.com.ua

13 декабря 2018 года чествуют святого Андрея Первознанного. Учитывая то, что Андрей христианский святой, однако в народе разнообразные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер. Андрей Первознанний принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа, а также известен, как брат апостола Петра.

Именины 13 декабря празднуют: Андрей.

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Народные приметы на 13 декабря

– Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.

– Если снег на Андрея выпал и не тает – значит, лежать снег будет вплоть до начала апреля.

– Кошка вылизывает хвост, лапы и тело – ждите ясного морозного дня.

– Быстрые и низкие облака – скоро будет стужа.

Что можно делать 13 декабря

1. Ужиная, отломайте кусочек хлеба и положите его под подушку. Ночью к вам должен прийти ваш суженый.

2. Незамужним девушкам на подоконнике надо поставить в воду веточку вишни или яблони. Если ветка расцветет до Рождества, то девушка будет счастливой. Ставя веточку в воду стоит произнести такие слова: "святой Андрей, имею на тебя надежду: дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела".

Что нельзя делать 13 декабря

1. Не рекомендуется пить водку и другие алкогольные напитки. Нельзя ругаться и сплетничать.

2. Постарайтесь провести день святого Андрея в позитивных мыслях.

3. На святого Андрея нельзя печь хлеб, шить и прясть.

Теги: LifeStyle Религия Традиции Food and Drinks
Источник: 24 канал
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