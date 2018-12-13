13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 декабря 2018 года чествуют святого Андрея Первознанного. Учитывая то, что Андрей христианский святой, однако в народе разнообразные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер. Андрей Первознанний принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа, а также известен, как брат апостола Петра.
Именины 13 декабря празднуют: Андрей.
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Народные приметы на 13 декабря
– Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.
– Если снег на Андрея выпал и не тает – значит, лежать снег будет вплоть до начала апреля.
– Кошка вылизывает хвост, лапы и тело – ждите ясного морозного дня.
– Быстрые и низкие облака – скоро будет стужа.
Что можно делать 13 декабря
1. Ужиная, отломайте кусочек хлеба и положите его под подушку. Ночью к вам должен прийти ваш суженый.
2. Незамужним девушкам на подоконнике надо поставить в воду веточку вишни или яблони. Если ветка расцветет до Рождества, то девушка будет счастливой. Ставя веточку в воду стоит произнести такие слова: "святой Андрей, имею на тебя надежду: дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела".
Что нельзя делать 13 декабря
1. Не рекомендуется пить водку и другие алкогольные напитки. Нельзя ругаться и сплетничать.
2. Постарайтесь провести день святого Андрея в позитивных мыслях.
3. На святого Андрея нельзя печь хлеб, шить и прясть.