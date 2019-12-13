13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 декабря в народе отмечают праздник Андрея Первознанного. Андрей является христианским святым, впрочем традиции, обычаи и обряды в народе в этот день имеют дохристианский характер. Андрей Первознанный принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа. Он также известен, как брат апостола Петра.
Именины сегодня празднуют: Андрей.
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Народные приметы на 13 декабря
– Если снег на Андрея выпал и не тает – значит, лежать снег будет вплоть до начала апреля.
– Кошка вылизывает хвост, лапы и тело – ждите ясного морозного дня.
– Быстрые и низкие облака – скоро будет стужа.
– Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.
Что можно делать 13 декабря
1. Незамужним девушкам на подоконнике надо поставить в воду веточку вишни или яблони. Если ветка расцветет до Рождества, то девушка будет счастливой. Ставя веточку в воду, стоит произнести такие слова: "святой Андрей, имею на тебя надежду: дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела".
2. Ужиная, отломайте кусочек хлеба и положите его под подушку. Ночью к вам должен прийти ваш суженый.
Что нельзя делать 13 декабря
1. Постарайтесь провести день святого Андрея в позитивных мыслях.
2. На святого Андрея нельзя печь хлеб, шить и прясть.
3. Не рекомендуется пить водку и другие алкогольные напитки.
4. Нельзя ругаться и сплетничать.