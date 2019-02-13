13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 февраля 2019 года отмечали день памяти святого Никиты. Его причислили к лику святых, так как он совершал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство. Никиту считали покровителем огня, а потому молились ему о защите от шаровых молний.
Именины сегодня празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
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Народные приметы на 13 февраля
– Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.
– Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.
– Вороны громко кричат – примета того, что будет метель.
– Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.
Народные приметы на 13 февраля
Что можно делать 13 февраля
1. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.
2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.
Что нельзя делать 13 февраля
1. Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.