13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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13 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 13 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 13 февраля / www.1zoom.ru

13 февраля 2019 года отмечали день памяти святого Никиты. Его причислили к лику святых, так как он совершал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство. Никиту считали покровителем огня, а потому молились ему о защите от шаровых молний.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

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Народные приметы на 13 февраля

– Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.

– Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.

– Вороны громко кричат – примета того, что будет метель.

– Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.

Народні прикмети на 13 лютого
Народные приметы на 13 февраля

Что можно делать 13 февраля

1. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 13 февраля

1. Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 Канал
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