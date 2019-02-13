13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 февраля 2019 года отмечали день памяти святого Никиты. Его причислили к лику святых, так как он совершал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство. Никиту считали покровителем огня, а потому молились ему о защите от шаровых молний.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

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Народные приметы на 13 февраля

– Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.

– Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.

– Вороны громко кричат – примета того, что будет метель.

– Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.



Народные приметы на 13 февраля

Что можно делать 13 февраля

1. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 13 февраля

1. Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.