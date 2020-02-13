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13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 13 февраля / unsplash.com

13 февраля отмечается день памяти святого Никиты. Его причислили к лику святых, потому что он совершал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство. Никиту считали покровителем огня, и молились ему о защите от шаровых молний.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Виктор, Илья, Никита.

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Народные приметы на 13 февраля

– Красная луна – к сильному ветру.

– Поднялся ветер – к сырому году.

– Деревья инеем покрылись – к теплу.

– Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

Что делать 13 февраля

1. Сегодня можно заваривать и пить чай из сосновых почек – это сулит благополучие.

2. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 13 февраля

1. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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