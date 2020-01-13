13 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 января по церковному календарю – день преподобной Мелании или Щедрый Вечер. Также сегодня украинцы празднуют Старый Новый год. Хозяйки готовят праздничный ужин, который в народе называют щедрым, потому что блюда не являются постными. К столу подают колбасу, ветчину и студень.

В некоторых регионах Украины щедруют на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторых – накануне Крещения, 18 января.

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Меланка – это единственная дочь бога Лада, побратима бога Месяца. Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, свирепый змей похитил Меланку и спрятал в подземное царство. Избавил ее богатырь Безпальчик-Васильчик, который на ней и женился. Следовательно, после Щедрого Вечера празднуют Василия.

Именины сегодня празднуют: Петр, Михаил.

Народные приметы на 13 января

– Падает мягкий снег – на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым.

– Ночь тихая и ясная, будет счастливый год.

– Иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

– Солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

– На Мелании оттепель – ждите теплого лета.



Меланка в Украине

Что можно делать 13 января

1. Девушкам в этот день можно гадать. Все гадания могут быть такими же, как и на Андрея или в другие праздники.

2. Взрослым после сытного и веселого ужина можно начинать "водить Козу". Для этого надо собраться ватагой и ходить щедровать по домам. Участники действа должны быть переодеты в сказочных персонажей: козу, кота, жида и тому подобное.

2. Парни вечером переодеваются в "Меланку" и идут колядовать в те жилища, в которых живут девушки. "Меланкой" наряжается парень, который умеет хорошо шутить. Парни должны переодеться в козу, журавля, цыгана, цыганку и черта. Они должны быть в полушубках, лохмотьях, подкрашены, с бородой и усами. Ватага должна быть очень веселой и шумной, шутить с хозяевами и звонко смеяться, а также бить в бубен, чтобы их слышали вокруг.

Что нельзя делать, 13 января

1. На Старый Новый год избегайте ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

2. Рекомендуется не выносить в этот день из дома мусор, потому что можете вынести свое счастье.

3. В этот день нельзя произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

4. В Щедрый Вечер нельзя никому ничего одалживать, так как можно весь год провести в долгах.