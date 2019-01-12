13-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, как зарабатывает деньги

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Дочка Оли Поляковой Мария
Дочка Оли Поляковой Мария / Instagram / @mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, которая пытается быть как можно более похожей на свою звездную маму, призналась, что зарабатывает собственные деньги в социальной сети Instagram.

Об этом 13-летняя девушка рассказала в интервью с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь".

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Так, по словам Маши, на шопинг чаще всего она ходит с собственной банковской картой.

Зарабатываю деньги через Instagram, я продаю рекламу, у меня 100 тысяч подписчиков. Но иногда мама и папа что-то подбрасывают,
– отметила дочь Поляковой.

 

Кроме того, она вспомнила о том, как смогла сбросить семь килограммов за четыре месяца. Так, Мария особенно в еде себя не ограничивала.

"Здесь нет никакого ограничения. Я ем белки, я ем сахар во фруктах. Я ни в чем себя не ограничиваю, что мне нужно для организма. Я не ем чипсы, конфеты, какие-то гарниры. Не пью газированные напитки", – подчеркнула она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

 

 

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Теги: LifeStyle Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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