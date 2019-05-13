13 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 мая 2019 года чтят память апостола Иакова, который упоминается в Новом Завете. Он также известен, как старший брат Иоанна Богослова. По преданию, в этот день прекращается сватовство, а начинается подготовка к свадьбе.
Именины сегодня отмечают: Никита, Яков, Максим, Василий.
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Народные приметы на 13 мая
– С березы течет много сока – дождей тоже много будет в летний период.
– Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга – лето будет урожайным и очень теплым.
– Ночью ветра нет, а на небе много звезд – примета к тому, что следует ожидать засухи в летний период.
– Ясный восход солнца 13 мая – лето будет урожайным.
– Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос будет дождливым.
– Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба. Южный ветер дует – примета к тому, что будет плодородное и теплое лето.
– Тихая и звездная ночь 13 мая – летом будет хорошая погода, и можно собрать богатый урожай.
– Ясный восток – лето будет солнечным.
– Звезды 13 мая спрятались – к дождю.
– Облака поплыли, небо нахмурилось, но одуванчики остались открыты – дождя не будет.
– Небо затянулось облаками, гром гремит, но пчелы не спрятались – осадков не будет.
Что можно делать 13 мая
1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.
Что нельзя делать 13 мая
1. В этот день нельзя ссориться ни с родителями, ни с друзьями, ни с коллегами. Постарайтесь избежать конфликта.
2. Не отправляйтесь в этот день в путешествие.