13 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 мая 2019 года чтят память апостола Иакова, который упоминается в Новом Завете. Он также известен, как старший брат Иоанна Богослова. По преданию, в этот день прекращается сватовство, а начинается подготовка к свадьбе.

Именины сегодня отмечают: Никита, Яков, Максим, Василий.

Читайте также: Картинки-поздравления с днем ​​рождения: лучшая подборка

Народные приметы на 13 мая

– С березы течет много сока – дождей тоже много будет в летний период.

– Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга – лето будет урожайным и очень теплым.

– Ночью ветра нет, а на небе много звезд – примета к тому, что следует ожидать засухи в летний период.

– Ясный восход солнца 13 мая – лето будет урожайным.

– Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос будет дождливым.

– Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба. Южный ветер дует – примета к тому, что будет плодородное и теплое лето.

– Тихая и звездная ночь 13 мая – летом будет хорошая погода, и можно собрать богатый урожай.

– Ясный восток – лето будет солнечным.

– Звезды 13 мая спрятались – к дождю.

– Облака поплыли, небо нахмурилось, но одуванчики остались открыты – дождя не будет.

– Небо затянулось облаками, гром гремит, но пчелы не спрятались – осадков не будет.

Что можно делать 13 мая

1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 13 мая

1. В этот день нельзя ссориться ни с родителями, ни с друзьями, ни с коллегами. Постарайтесь избежать конфликта.

2. Не отправляйтесь в этот день в путешествие.