13 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 марта называется днем святого Василия, Василия-капельника. Весна в это время ощущалась все больше и больше. С этого дня значительно увеличивалась продолжительность светового дня.
Именины сегодня отмечают: Арсен (Арсений), Василий, Доминика, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.
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Народные приметы на 13 марта
– Если снег на крышах 13 марта уже растаял, значит, скоро начнется оттепель.
– Пошел дождь – летом будет хорошая погода.
– Прилетели грачи – снег скоро растает, но летом будет много дождей.
– Вокруг солнца видно круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хороший клев в августе и сентябре.
– Пасмурная погода 13 марта – ночью ожидайте заморозки.
– Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.
– В солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целительной силой.
Что можно делать 13 марта
1. Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь год.
2. Сегодня можно заваривать и пить чай из сосновых почек – это сулит благополучие.
Что нельзя делать 13 марта
1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.
2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.