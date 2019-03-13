13 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 марта называется днем святого Василия, Василия-капельника. Весна в это время ощущалась все больше и больше. С этого дня значительно увеличивалась продолжительность светового дня.

Именины сегодня отмечают: Арсен (Арсений), Василий, Доминика, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

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Народные приметы на 13 марта

– Если снег на крышах 13 марта уже растаял, значит, скоро начнется оттепель.

– Пошел дождь – летом будет хорошая погода.

– Прилетели грачи – снег скоро растает, но летом будет много дождей.

– Вокруг солнца видно круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хороший клев в августе и сентябре.

– Пасмурная погода 13 марта – ночью ожидайте заморозки.

– Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.

– В солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целительной силой.

Что можно делать 13 марта

1. Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь год.

2. Сегодня можно заваривать и пить чай из сосновых почек – это сулит благополучие.

Что нельзя делать 13 марта

1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.