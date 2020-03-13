13 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 марта в народном календаре чтят память преподобного Василия Исповедника, Касияна Римлянина, а также преподобных Марии и Киры.
Именины сегодня празднуют: Арсен, Доминика, Марина, Нестор, Сергей.
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Народные приметы на 13 марта
– 13 марта идет дождь – ждите теплого лета.
– Пасмурная погода – к ночным заморозкам.
– Если в день Василия видно круги на солнце – будет урожайное лето.
Что можно делать 13 марта
- В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвалитесь, ибо они не зачтутся.
Что нельзя делать 13 марта
- Помните о том, что до 18 апреля продолжается Великий пост, поэтому воздержитесь от еды животного происхождения.
- Этот день является неудачным для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.
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