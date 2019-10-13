13 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 октября в народном календаре почитается память святого Михаила, который известен как первый митрополит Киевский.
Именины сегодня празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.
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Народные приметы на 13 октября
– Снег выпал 13 октября – в ближайшие дни придет потепление.
– Улетели журавли – зима будет холодной.
– Много орехов, а грибов нет – зима будет суровой и снежной.
Что можно делать 13 октября
1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 13 октября
1. В этот день нельзя заниматься торговлей, ведь все ваши дела будут идти плохо.
2. Сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.
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