13 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 октября в народном календаре почитается память святого Михаила, который известен как первый митрополит Киевский.

Именины сегодня празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

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Народные приметы на 13 октября

– Снег выпал 13 октября – в ближайшие дни придет потепление.

– Улетели журавли – зима будет холодной.

– Много орехов, а грибов нет – зима будет суровой и снежной.

Что можно делать 13 октября

1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 13 октября

1. В этот день нельзя заниматься торговлей, ведь все ваши дела будут идти плохо.

2. Сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.