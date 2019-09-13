13 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 сентября почитается память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

Именины сегодня празднуют: Геннадий.

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Народные приметы на 13 сентября

– Журавли низко летят – зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

– Услышать журавлиный крик – к дождю.

– Новолуние – к богатому урожаю клюквы.

– Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Что можно делать 13 сентября

1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 13 сентября

1. В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

2. Сегодняшний день неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.