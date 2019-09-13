13 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 сентября почитается память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.
Именины сегодня празднуют: Геннадий.
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Народные приметы на 13 сентября
– Журавли низко летят – зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.
– Услышать журавлиный крик – к дождю.
– Новолуние – к богатому урожаю клюквы.
– Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.
Что можно делать 13 сентября
1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 13 сентября
1. В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.
2. Сегодняшний день неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.
Источник: LifeStyle 24
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