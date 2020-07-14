14 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 липня в народному календарі вшановуються римські близнюки Косма і Даміан. Обоє братів були лікарями та отримали від Господа дар зцілювати душевні та тілесні недуги молитвою.
Іменини сьогодні святкують: Ангеліна, Арсен, Кузьма, Дем'ян.
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Народні прикмети на 14 липня
– Зірки сильно мерехтять 14 липня – буде негода.
– Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.
– Західний вітер принесе дощ.
– На деревах з'явилося жовте листя – до ранньої осені.
– Сорока кричить – до спеки.
Що можна робити 14 липня
- Якщо на Дем'яна та Кузьму прополоти город, то бур'янів не буде.
Що не можна робити 14 липня
- Якщо вам сьогодні присниться хороший сон – нікому про нього не розповідайте. Вважається, що сон, який приснився з 13 на 14 липня є віщим. Виповниться він тоді, коли ви про нього забудете.
- Сьогодні не рекомендовано витрачати намарно гроші.
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