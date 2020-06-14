14 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 июня в народном календаре отмечают день Устина и Харитона. Женщины пытаются этот день быть рядом со своими мужьями, ведь, по поверью, Устин отблагодарит за это и никогда не разлучит супругов.
Именины сегодня празднуют: Денис, Валерий.
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Народные приметы на 14 июня
– 14 июня утром ясно – будет хороший урожай яровых зерновых.
– Ветер дует с запада – скоро ухудшится погода.
– Дождь 14 июня обещает хороший урожай льна.
Что можно делать 14 июня
- Сегодня идеальный день для сбора лекарственных трав. Лекарственные травы, собранные в этот день, обладают целебной силой.
Что нельзя делать 14 июня
- В этот день нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
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