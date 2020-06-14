Что можно и нельзя делать 14 июня / Фото из открытых источников

14 июня в народном календаре отмечают день Устина и Харитона. Женщины пытаются этот день быть рядом со своими мужьями, ведь, по поверью, Устин отблагодарит за это и никогда не разлучит супругов.