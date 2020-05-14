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14 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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14 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 14 мая / unsplash.com

14 мая в народном календаре отмечается день Еремея Запрягальника. С этого дня проводится большое количество посевных работ, а погода становится по-летнему теплой.

Именины сегодня отмечают: Макар, Никита, Нина, Тамара.

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Народные приметы на 14 мая

– Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясным.

– На Ярема погожий день – хлеба много уродится.

– Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.

– С вечера роса упала – до бела дня.

– Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.

Что можно делать 14 мая

  1. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.

Что нельзя делать 14 мая

  1. Нельзя 14 мая давать в долг зерно, хлеб и семена – урожая не будет.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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