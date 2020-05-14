14 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 мая в народном календаре отмечается день Еремея Запрягальника. С этого дня проводится большое количество посевных работ, а погода становится по-летнему теплой.
Именины сегодня отмечают: Макар, Никита, Нина, Тамара.
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Народные приметы на 14 мая
– Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясным.
– На Ярема погожий день – хлеба много уродится.
– Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.
– С вечера роса упала – до бела дня.
– Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.
Что можно делать 14 мая
- Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.
Что нельзя делать 14 мая
- Нельзя 14 мая давать в долг зерно, хлеб и семена – урожая не будет.