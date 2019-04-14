14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 апреля 2019 года почитается христианская святая Мария Египетская. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искореняла в себе все греховные желания.
Мария Египетская – не единственная святая женщина, которая изображена на иконах с непокрытой головой и с короткими белыми волосами. С мертвыми ломкими волосами, высушенными и выбеленными беспощадным солнцем пустыни.
Именины сегодня отмечают: Мария, Марк, Ефим.
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Народные приметы на 14 апреля
– Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.
– Скот 14 апреля очень сильно кричит – ждите непогоды.
– Во время заката видно молнию – утром будет дождь.
– Гроза в этот день – лето будет засушливым.
– Ночью на небе звезд не видно – ждите потепления.
Что можно делать 14 апреля
1. К Марии Египетской нужно обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи.
2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
Что нельзя делать 14 апреля
1. Нельзя ничего резать или стричь. В этот день рекомендуется вообще не брать нож в руки.
2. В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.