14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

163 Читати новину українською
14 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 14 апреля

14 апреля 2019 года почитается христианская святая Мария Египетская. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искореняла в себе все греховные желания.

Мария Египетская – не единственная святая женщина, которая изображена на иконах с непокрытой головой и с короткими белыми волосами. С мертвыми ломкими волосами, высушенными и выбеленными беспощадным солнцем пустыни.

Именины сегодня отмечают: Мария, Марк, Ефим.

Читайте также: Картинки-поздравления с днем ​​рождения: лучшая подборка

Народные приметы на 14 апреля

– Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.

– Скот 14 апреля очень сильно кричит – ждите непогоды.

– Во время заката видно молнию – утром будет дождь.

– Гроза в этот день – лето будет засушливым.

– Ночью на небе звезд не видно – ждите потепления.

Что можно делать 14 апреля

1. К Марии Египетской нужно обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи.

2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 14 апреля

1. Нельзя ничего резать или стричь. В этот день рекомендуется вообще не брать нож в руки.

2. В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.

blog_ava
Возможны ли силовые сценарии до второго тура выборов?
сегодня
318
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
13 апреля 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
8647
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
12 апреля 20:45 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
400
Сирше Ронан-25: история успеха молодой актрисы и выдающиеся роли в кино
12 апреля 16:33 Сирше Ронан-25: история успеха молодой актрисы и выдающиеся роли в кино
Марта Вересюк 192
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
12 апреля 14:03 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 8274
Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
12 апреля 11:14 Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
Богданна Рибак 158
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук