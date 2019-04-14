14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 апреля 2019 года почитается христианская святая Мария Египетская. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искореняла в себе все греховные желания.

Мария Египетская – не единственная святая женщина, которая изображена на иконах с непокрытой головой и с короткими белыми волосами. С мертвыми ломкими волосами, высушенными и выбеленными беспощадным солнцем пустыни.

Именины сегодня отмечают: Мария, Марк, Ефим.

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Народные приметы на 14 апреля

– Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.

– Скот 14 апреля очень сильно кричит – ждите непогоды.

– Во время заката видно молнию – утром будет дождь.

– Гроза в этот день – лето будет засушливым.

– Ночью на небе звезд не видно – ждите потепления.

Что можно делать 14 апреля

1. К Марии Египетской нужно обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи.

2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 14 апреля

1. Нельзя ничего резать или стричь. В этот день рекомендуется вообще не брать нож в руки.

2. В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.