14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 апреля христиане чтят память Преподобной Марии Египетской, которая 50 лет жила в пустыне, молилась и искореняла в себе греховные желания.

Именины сегодня празднуют: Мария, Марк, Ефим.

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Народные приметы на 14 апреля

– Если в этот день разольется большая вода, то ждите больших трав и раннего покоса по весне.

– Ночью звезд не видно – на теплую погоду.

– Синие тучи по небу плывут – к теплу и дождю.

Что можно делать 14 апреля

1. К Марии Египетской надо обращаться за защитой от сглаза, дурного слова и порчи.

2.Сегодня удачный день для стрижки. Она принесет вам радость и благополучие.

Что нельзя делать 14 апреля

1.Не рекомендуется в этот день ничего планировать, лучше перенесите планирование задач и целей на следующий день.

2.Нельзя в этот день сквернословить и обсуждать людей.