14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 апреля христиане чтят память Преподобной Марии Египетской, которая 50 лет жила в пустыне, молилась и искореняла в себе греховные желания.
Именины сегодня празднуют: Мария, Марк, Ефим.
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Народные приметы на 14 апреля
– Если в этот день разольется большая вода, то ждите больших трав и раннего покоса по весне.
– Ночью звезд не видно – на теплую погоду.
– Синие тучи по небу плывут – к теплу и дождю.
Что можно делать 14 апреля
1. К Марии Египетской надо обращаться за защитой от сглаза, дурного слова и порчи.
2.Сегодня удачный день для стрижки. Она принесет вам радость и благополучие.
Что нельзя делать 14 апреля
1.Не рекомендуется в этот день ничего планировать, лучше перенесите планирование задач и целей на следующий день.
2.Нельзя в этот день сквернословить и обсуждать людей.