14 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 августа в народе празднуют Медовый Спас. Этот праздник является первым днем Успенского поста. В Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые в далеком 166 году до нашей эры поплатились жизнью, потому что исповедовали веру в Истинного Бога.

Именины сегодня празднуют: Александр, Тимофей, Федор.

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Народные приметы на 14 августа

– Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа.

– Хорошая погода 14 августа – уродит много приплода.

– Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять

Что можно делать 14 августа

1. В церковь в этот день верующие должны принести букеты цветов – маковейчики или маковейки, чтобы их освятили. Также кроме мака, в этот день принято святить мед.

Что нельзя делать 14 августа

1. Выбрасывать маковейки нельзя. Их надо хранить в доме возле икон, как оберег.