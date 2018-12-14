14 декабря 2018 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя

14 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 декабря 2018 года отмечают день пророка Наума. По народным преданиям, Наум – покровитель знания, разума и добродетели. Следовательно, верующие считают, если начать обучение в этот день – то наука будет проходить легче и эффективнее.
Именины 14 декабря празднуют: Антон, Дмитрий.
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Народные приметы на 14 декабря:
- Северный ветер дует – вскоре наступят сильные морозы.
– На небе переливаются звезды – ожидайте метели.
– Если слышен глухой собачий лай – ждите снегопада.
– День выдался теплым – зима будет теплой.
- Много снега – к наводнению весной.
– Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон – вспомните его в мельчайших деталях, ведь он может быть вещим.
- Ночью мяукает кошка – к счастью и добру в доме.
Что можно делать 14 декабря
1. Родителям стоит молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.
2. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.
Что нельзя делать 14 декабря
1. Подавая милостыню нищему – не смотрите ему в глаза.
2. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.