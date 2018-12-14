14 декабря 2018 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя

14 декабря 2018 года отмечают день пророка Наума. По народным преданиям, Наум – покровитель знания, разума и добродетели. Следовательно, верующие считают, если начать обучение в этот день – то наука будет проходить легче и эффективнее.

Именины 14 декабря празднуют: Антон, Дмитрий.

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Народные приметы на 14 декабря:

- Северный ветер дует – вскоре наступят сильные морозы.

– На небе переливаются звезды – ожидайте метели.

– Если слышен глухой собачий лай – ждите снегопада.

– День выдался теплым – зима будет теплой.

- Много снега – к наводнению весной.

– Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон – вспомните его в мельчайших деталях, ведь он может быть вещим.

- Ночью мяукает кошка – к счастью и добру в доме.

Что можно делать 14 декабря

1. Родителям стоит молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.

2. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 14 декабря

1. Подавая милостыню нищему – не смотрите ему в глаза.

2. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.