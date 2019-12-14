14 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 декабря в народном календаре отмечали день пророка Наума. По народным преданиям, Наум – покровитель знания, разума и добродетели. Люди верят, что если начать обучение в этот день – то наука будет проходить легче и эффективнее.

Именины 14 декабря празднуют: Антон.

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Народные приметы на 14 декабря

– Ночью мяукает кошка – к счастью и добру в доме.

– Северный ветер дует – вскоре наступят сильные морозы.

– На небе переливаются звезды – ожидайте метели.

– Слышен глухой собачий лай – ждите снегопада.

– На улице 14 декабря тепло – зима будет теплой.

– Много снега – к наводнению весной.

– Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон – вспомните его в мельчайших деталях, ведь он может быть вещим.

Что можно делать 14 декабря

1. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

2. Родителям стоит молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.

Что нельзя делать 14 декабря

1. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

2. Подавая милостыню нищему – не смотрите ему в глаза.

3. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

4. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

5. Говорить плохие вещи о людях.