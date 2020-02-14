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14 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 14 февраля / Волынь-нова

14 февраля в народе чтят память святого Валентина – День Всех Влюбленных. История свидетельствует, что христианский священник Валентин примерно в 269 году тайно благословлял браки римских легионеров с их возлюбленными, несмотря на то, что император запретил своим солдатам жениться.

Что известно о Святом Валентине?

По легенде, римский император Клавдий издал указ о запрете легионерам жениться. Главным его желанием было то, чтобы воинов не отвлекали от дел семья, жена и дети. Впрочем священник Валентин, вопреки закону, венчал всех желающих. Следовательно, Клавдий распорядился бросить непослушного священника в тюрьму.

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Впоследствии Валентин влюбился в дочь надзирателя тюрьмы и накануне казни оставил ей записку со словами любви "Твой Валентин". Письмо стало началом традиции писать своим половинкам "валентинки" – открытки с признанием в любви.

Именины сегодня празднуют: Василий, Давид, Тимофей.


14 февраля – День Святого Валентина

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Народные приметы на 14 февраля

– Если небо покрыто туманными облаками – ждите хорошей погоды.

– Все небо в звездах – весна придет нескоро.

– Какая погода будет в этот день, такой и будет весна.

– Пошел снег – весной будет дождливо.

– Морозный день – весна будет холодной и поздней.

– Безветренный и теплый день – весна тоже будет теплой и ранней.

– Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

– Вечером стоит туман – утром будет тепло.

– Звезды часто падают – ждите теплой весны.

Что можно делать 14 февраля

1. Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится, то вскоре сможет забеременеть.

Что нельзя делать 14 февраля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина
сегодня
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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции День Валентина
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