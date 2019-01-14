14 января - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 января 2019 года празднуют Старый Новый Год и именины Василия. Василий покровительствует свиней, поэтому хозяева, у которых есть эти животные молятся, чтобы животные не болели. Именно с этого дня считается, что рождественские праздники подходят к концу.

Старый Новый год отмечают в странах, где празднуют Рождество 7 января по юлианскому календарю. Традиция встречать Старый Новый Год пришла после 1918 года, когда ввели григорианский календарь.

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Старый Новый Год отмечают в Молдове, Армении, Белоруссии, Латвии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Сербии, в Македонии и Швейцарии.

В первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен зайти мужчина, поэтому приглашают посевальщиков-мужчин.



14 января – Старый Новый Год

Именины сегодня празднуют: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр.

Народные приметы на 14 января:

– Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

– На Василия туман – к урожаю.

– Если 14 января много пушистого инея на деревьях, год будет богат на мед.

– Метель в Васильев вечер предвещает большой урожай орехов.

Что можно делать 14 января

1. На Старый Новый год надо быть радостными, веселыми и добродушными. Ведь как встретишь Новый Год, так его и проживешь.

Что нельзя делать 14 января

1. Не выносите 14 января мусор из дома, ведь вынесете счастья.

2. Не выметайте зерно, которое насыпали посевальщики, а соберите в одну кучку и под вечер вынесите курам.