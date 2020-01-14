14 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 января отмечают три праздника. Христиане восточного обряда празднуют Обрезание Господне, Василия и Старый Новый год. Его отмечают в странах, где празднуют Рождество 7 января по юлианскому календарю. В этот день существует традиция, когда в дом первым должен зайти мужчина, именно поэтому приглашают посевающих – ребят.
Именинины сегодня празднует Василий
Читайте также: Старый Новый год 2020: подборка праздничных картинок
Народные приметы на 14 января
– Метель на Старый Новый год предвещает большой урожай орехов.
– Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.
– Если 14 января много пушистого инея на деревьях, то год будет богат медом.
– На Василия туман – ждите хорошего урожая.
Что можно делать 14 января
1. В день Старого Нового года надо быть радостными, веселыми и добродушными. По поверью, как встретишь Новый Год, так его и проживешь.
Что нельзя делать 14 января
1. Не выметайте зерно, которое насыпали посевальники, а соберите в одну кучку и под вечер вынесите курам.
2. Не рекомендуется 14 января выносить из избы мусор, ведь можете вынести счастье.