14 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 января отмечают три праздника. Христиане восточного обряда празднуют Обрезание Господне, Василия и Старый Новый год. Его отмечают в странах, где празднуют Рождество 7 января по юлианскому календарю. В этот день существует традиция, когда в дом первым должен зайти мужчина, именно поэтому приглашают посевающих – ребят.

Именинины сегодня празднует Василий

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Народные приметы на 14 января

– Метель на Старый Новый год предвещает большой урожай орехов.

– Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

– Если 14 января много пушистого инея на деревьях, то год будет богат медом.

– На Василия туман – ждите хорошего урожая.

Что можно делать 14 января

1. В день Старого Нового года надо быть радостными, веселыми и добродушными. По поверью, как встретишь Новый Год, так его и проживешь.

Что нельзя делать 14 января

1. Не выметайте зерно, которое насыпали посевальники, а соберите в одну кучку и под вечер вынесите курам.

2. Не рекомендуется 14 января выносить из избы мусор, ведь можете вынести счастье.