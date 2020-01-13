14 января – тройной праздник: Василия, Обрезание Господне и Старый Новый год

14 января в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.

Об истории праздника и традициях в этот день – читайте дальше.

Читайте также: 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке

14 января – Василия

Василий Великий – архиепископ Кесарии Кападокийской, вселенский учитель церкви (IV век нашей эры). 14 января чествуют его память. Церковные источники характеризуют Василия Великого как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Именно ему принадлежит высказывание: "Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы души".

Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном. Первый посевальщик на Новый год, как правило, приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, так что и засевать им не годится.



14 января утром дети ходят засевать

Читайте также: Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке

Особенность богослужения в этот день заключается в том, что совершается литургия, написанная самим святителем. Она – первая из десяти божественных литургий, служение которых установлено в определенные дни года. Порядок, содержание и чин литургии Василия Великого отличаются от литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами и протяженной мелодикой песнопений.

Обрезание Господне

14 января по новому стилю православная Церковь празднует Обрезание Иисуса Христа. На восьмой день после рождения Иисуса, по еврейскому обычаю, состоялся обряд обрезания Христа, после которого ребенку и дали имя, что было предсказано еще архангелом Гавриилом в день передачи благой вести Деве Марии, – Иисус.

Первый день нового года

В этот день совершается молебен на новолетие. По старому летоисчислению 14 января выпадал первый день нового года. Дело в том, что православная церковь живет по юлианскому календарю, потому что жизнь и деяния Господа нашего Иисуса Христа происходили во времена, когда действовал именно юлианский календарь. В его основе так называемый "литургический" год. Его расхождение с новым, григорианским календарем составляет 13 дней, поэтому и Новый год православные христиане празднуют не с 31 декабря на 1 января, а с 13 на 14 января.

Читайте также: Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине