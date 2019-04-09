14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для рекламы Dolce & Gabbana

Старшая дочь одной из самой знаменитой звездной экс-четы понемногу начинает входить в мир шоу-бизнеса. Так, на днях в 14-летней Девы Кассель, дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя, состоялась первая коллаборация с люксовым брендом.

Дети звездных родителей все чаще начинают появляться на подиумах, в фильмах и на фото из рекламных кампаний. Так, шоу-бизнес уже покоряют Лила Грейс Мосс, дочь Кейт Мосс и Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, а теперь в юных моделей появилась еще одна конкурентка. 14-летняя Дева Кассель впервые приняла участие в кампейне со знаменитым брендом.

Читайте также: Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Stella McCartney: оригинальные фото

В сеть попали фото со съемок девушки для новой коллекции Dolce & Gabbana. На снимках дочь звездных родителей появилась в светлом платье и с распущенными волосами. Рядом с ней работала большая команда, а за кадром поддерживала 54-летняя Моника Беллуччи. Декорациями для фотосессии послужили желтый пикап и много живых ярких цветов.



Дочь Моники Беллучи Дева Кассель​ / Instagram / @monicabelluccilatest



Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя Дева Кассель​ / Instagram / @monicabelluccilatest



Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest