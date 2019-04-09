14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для рекламы Dolce & Gabbana

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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева / Instagram/ @monicabelluccilatest

Старшая дочь одной из самой знаменитой звездной экс-четы понемногу начинает входить в мир шоу-бизнеса. Так, на днях в 14-летней Девы Кассель, дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя, состоялась первая коллаборация с люксовым брендом.

Дети звездных родителей все чаще начинают появляться на подиумах, в фильмах и на фото из рекламных кампаний. Так, шоу-бизнес уже покоряют Лила Грейс Мосс, дочь Кейт Мосс и Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, а теперь в юных моделей появилась еще одна конкурентка. 14-летняя Дева Кассель впервые приняла участие в кампейне со знаменитым брендом.

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В сеть попали фото со съемок девушки для новой коллекции Dolce & Gabbana. На снимках дочь звездных родителей появилась в светлом платье и с распущенными волосами. Рядом с ней работала большая команда, а за кадром поддерживала 54-летняя Моника Беллуччи. Декорациями для фотосессии послужили желтый пикап и много живых ярких цветов.

Дочка Моніки Беллуччі
Дочь Моники Беллучи Дева Кассель​ / Instagram / @monicabelluccilatest

Дочка Монніки Беллучі
Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя Дева Кассель​ / Instagram / @monicabelluccilatest

Діва Кассель дочка Моніки Беллуччі
Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Дочка Моніки Беллуччі
Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

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Теги: LifeStyle Моника Беллуччи Мода Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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