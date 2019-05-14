14 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 мая 2019 года отмечают день Еремея Запрягальника. С этих дней проводится большое количество посевных работ, а погода становится по-летнему теплой.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.

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Народные приметы на 14 мая

– Облачная погода в этот день – зима наступит рано и будет очень морозной.

– Ясная погода – будет хороший урожай.

– Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.

– Нельзя 14 мая давать в долг зерна и семена – урожая не будет.

– Еловые шишки краснеют, а сосновые становятся зелеными – можно сеять ячмень.

– Плохая погода – примета того, что зима будет суровой.

– Вечерняя роса предвещает ясный день.

– Пшеницу и озимую рожь лучше сеять в полнолуние, а овес – за 2 дня до или после полнолуния.



14 мая – день посевных работ

Что можно делать 14 мая

1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерять, а лишь потом – отрезать.

2. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.

Что нельзя делать 14 мая

1. Избегайте в этот день жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.