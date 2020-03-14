14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 марта в народном календаре отмечают день Преподобной Евдокии. Это имя ассоциируется с покровительством земной природы и означает пробуждение жизненной силы земли. Евдокия отмечалась строгим соблюдением обетов, за что Господь наделил ее даром чудотворения.
Именины сегодня празднуют: Анна, Антоний, Антонина, Дарина, Доминика, Евдокия, Нестор, Александр, Александра.
Читайте также: Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Народные приметы на 14 марта
– Какой сегодня будет погода, таким будет и лето.
– Если идет дождь – лето будет теплым и мокрым.
– Если в этот день метель – к поздней весне.
Что можно делать 14 марта
1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.
Что нельзя делать 14 марта
1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.
Выбор редакции
-
Холостяк 10 сезон 2 выпуск: кто из девушек получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка13 марта , 22:10
-
Опасность коронавируса: Лувр, Эйфелеву башню и Версальский дворец закрыли для посетителей13 марта , 19:36
-
Без Мадонны и показов Армани: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса13 марта , 17:11