14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 марта в народном календаре отмечают день Преподобной Евдокии. Это имя ассоциируется с покровительством земной природы и означает пробуждение жизненной силы земли. Евдокия отмечалась строгим соблюдением обетов, за что Господь наделил ее даром чудотворения.

Именины сегодня празднуют: Анна, Антоний, Антонина, Дарина, Доминика, Евдокия, Нестор, Александр, Александра.

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Народные приметы на 14 марта

– Какой сегодня будет погода, таким будет и лето.

– Если идет дождь – лето будет теплым и мокрым.

– Если в этот день метель – к поздней весне.

Что можно делать 14 марта

1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 14 марта

1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.