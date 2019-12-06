14 миллионов долларов за елку: как выглядит самое дорогое новогоднее дерево

Весь мир постепенно готовится к встрече Нового года и Рождества. В столицах уже устанавливают главную новогоднюю елку, а в Вашингтоне состоялось ее торжественное открытие. Однако самое дорогое дерево, стоимость которого достигает 14 миллионов долларов, установили в Испании.

Как сообщает таблоид MIrror, полюбоваться драгоценным декором елки можно в курортном городе Марбелья. Там в одном из отелей установили дерево, высотой 6 метров. Однако не стоимость елки потрясла весь мир, а ее украшения.

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Дизайн символа Нового года разрабатывала одна из самых высокооплачиваемых дизайнеров мира – британка Дебби Вингхем. Она вручную создала оригинальные украшения, добавив к ним драгоценностей. Да, на 500 новогодних игрушках можно увидеть кристаллы Swarovski, золотые пластины и алмазную пыль, сапфиры, бриллианты, дорогие ткани и мех.

Кроме этого, дизайнер использовала для декора изделия от элитных домов моды Cartier, Chanel и Louis Vuitton. Самыми дорогими элементами стали розовый бриллиант за 2,3 миллиона долларов и красный за 4,9 миллиона. Поэтому неудивительно, что новогоднюю елку круглосуточную охраняют несколько сотрудников.

"Каждый элемент новогодней елки был изготовлен на заказ. Я работала больше месяца, когда мой коллега Гэри Джеймс МакКуин предложил создать уникальный принт для дерева. Поэтому замечательно иметь друзей, которые поддержат в важную минуту. Когда же последняя новогодняя игрушка уже была на елке , я почувствовала некую завершенность. Поняла, что мое дерево может побить рекорд", – поделилась Дебби Вингхем.

Самая дорогая елка мира стоит 14 миллионов долларов / Mirror

И британскому дизайнеру это удалось сделать! Ранее самая дорогая новогодняя елка стоила 11,4 миллиона долларов. Она была установлена в столице ОАЭ в отеле Emirates Palace. Стоимость украшений елки в 2010 году стала рекордной, а до сих пор эту сумму не удавалось превзойти.



Елка, установленная в 2010 году в ОАЭ / Mirror