14 невероятных фото, снятых с высоты птичьего полета

Фотограф Ян Артюс Бертран – мастер аэрофотосъемки. Именно благодаря уникальным ракурсам и видам с высоты птичьего полета он стал одним из лучших в своем деле.

73-летний француз не перестает удивлять своими проектами, в которых хочет подчеркнуть аутентичность нашей планеты и ее красоту, пишет Cameralabs.

Читайте также: На аукционе выставили ранее неизвестные фото Фриды Кало: каждую из них оценили в 50 тысяч долларов

Талант Бертрана отметили множеством наград, также он является кавалером ордена Почетного легиона.

В его арсенале уже более 60 собственных фотокниг, которые являются полноценным рассказом о нашей жизни в тех или иных аспектах. Кроме того, художник увлекается документальным кино. Одним из самых известных стал проект HUMAN ("Человек").

Предлагаем вам ознакомиться с фанатастичними работами Яна Артюса Бертрана.

1. Островок среди рисовых террас на Бали, Индонезия

2. Дебри Макоко, Лагосская лагуна, Нигерия

3. Мошав (сельское поселение) Нахалаль, Израиль

4. Спутниковые антенны на крышах Алеппо, Сирия

5. Деревня Ко Пануи, провинция Панг Нга Бэй, Таиланд

6. Река Ориноко среди дождевых лесов Амазонии, Венесуэла

7. Горные образования Бангл-Бангл в Национальном парке Пурнулулу в Кимберли, Австралия

8. Круговое орошение Pivot, Маан, Иордания

9. Пальмовые плантации, Борнео, Индонезия

10. Ледокол "Луис-Сен-Лоран" в Резолют Бей, Нунавут, Канада

11. Колонии бакланов на острове Эльдей, Исландия

12. Розовое эбеновое дерево на горе Кау во Французской Гвиане

13. Шахты в штате Минас Жерайс, Бразилия

14. Паломничество индусов для омовения в реке Ганг, город Аллахабад, штат Уттар-Прадеш, Индия

Все фото – YAB PHOTO.