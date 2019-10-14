14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1133 Читати новину українською
14 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 14 октября / nikonet.top

14 октября христиане отмечают большой религиозный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова всегда считался в народе важным праздником, поэтому в этот день христиане идут в храм всей семьей — помолиться Пресвятой Богородице и попросить ее о благополучии.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

Читайте также: Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить

Народные приметы на 14 октября

– Журавли уже улетели – ждите ранней зимы.

– Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.

– Какая погода на Покров, такой и будет вся зима.

– Ветер дует с северной стороны – зима будет холодной.

– Нет снега – Рождество также будет бесснежным.

– Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам, жизнь в браке будет счастливой.

Что можно делать 14 октября

1. В этот праздник надо пойти в церковь на богослужение и попросить Божью Матерь о заступничестве и счастливом замужестве.

2. По возможности помогайте в этот день бедным и сиротам.

Что нельзя делать 14 октября

1. Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

2. На Покров нельзя сквернословить и употреблять алкоголь.

3. В этот день нельзя занимать денег.

blog_ava
День защитника Украины: картинки-поздравления с праздником
сегодня
1386
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Религия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
13 октября 10:29 У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
Юлія Девда 982
"Двойник": два Уилла Смита по цене одного
12 октября 14:32 "Двойник": два Уилла Смита по цене одного
Юлія Ліпенцева 809
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
11 октября 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
1506
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
11 октября 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 485
Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
11 октября 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
Анастасія Манюхіна 766
Новости
Больше новостей
Залиште відгук