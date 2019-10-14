14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 октября христиане отмечают большой религиозный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова всегда считался в народе важным праздником, поэтому в этот день христиане идут в храм всей семьей — помолиться Пресвятой Богородице и попросить ее о благополучии.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

Читайте также: Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить

Народные приметы на 14 октября

– Журавли уже улетели – ждите ранней зимы.

– Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.

– Какая погода на Покров, такой и будет вся зима.

– Ветер дует с северной стороны – зима будет холодной.

– Нет снега – Рождество также будет бесснежным.

– Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам, жизнь в браке будет счастливой.

Что можно делать 14 октября

1. В этот праздник надо пойти в церковь на богослужение и попросить Божью Матерь о заступничестве и счастливом замужестве.

2. По возможности помогайте в этот день бедным и сиротам.

Что нельзя делать 14 октября

1. Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

2. На Покров нельзя сквернословить и употреблять алкоголь.

3. В этот день нельзя занимать денег.