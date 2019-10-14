14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 октября христиане отмечают большой религиозный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова всегда считался в народе важным праздником, поэтому в этот день христиане идут в храм всей семьей — помолиться Пресвятой Богородице и попросить ее о благополучии.
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.
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Народные приметы на 14 октября
– Журавли уже улетели – ждите ранней зимы.
– Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.
– Какая погода на Покров, такой и будет вся зима.
– Ветер дует с северной стороны – зима будет холодной.
– Нет снега – Рождество также будет бесснежным.
– Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам, жизнь в браке будет счастливой.
Что можно делать 14 октября
1. В этот праздник надо пойти в церковь на богослужение и попросить Божью Матерь о заступничестве и счастливом замужестве.
2. По возможности помогайте в этот день бедным и сиротам.
Что нельзя делать 14 октября
1. Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
2. На Покров нельзя сквернословить и употреблять алкоголь.
3. В этот день нельзя занимать денег.
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