14 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 сентября почитается память святого Симеона, который прожил более 100 лет. Он был праведником, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные недуги, предсказать будущее. Святой уединился в Сирийскую пустыню и построил столп высотой в несколько метров, и поселился на нем. Он не мог лечь и отдохнуть, придерживался сдержанности в еде и молился Богу.

Именины сегодня отмечают: Маргарита, Марта, Марфа.

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Народные приметы на 14 сентября

– Если погода теплая, то и зима теплой будет.

– Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме.

– Дождливая погода – к сырой осени.

– Ясно на Семена – осень погожей будет.

– Скворцы на юг не улетают – осень будет затяжной.

Что можно делать 14 сентября

1. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги. Это обещает успех в будущих делах.

2. Очень подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Что нельзя делать 14 сентября

1. В этот день нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

2. Не рекомендуется занимайтесь тяжелыми физическими делами.