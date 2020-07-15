15 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 июля в народном календаре почитается память святителя Фотия. Также сегодня чествовали Берегиню – мифическое существо, которое живет в водоемах и охраняет человеческий род от неприятностей.
Именины сегодня празднуют: Арсений.
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Народные приметы на 15 июля
– На берегу появились желтые листочки – ждите раннюю зиму.
– В лесу появилось много ягод до 15 июля – примета того, что зима будет морозной.
Что можно делать 15 июля
- Если в вашей жизни есть какие-то проблемы – найдите дерево вяз и обнимите его. Считается, что дерево даст человеку запас жизненных сил.
- Посадите в этот день дерево в своем дворе, которое будет отвлекать ваше жилище от бед и несчастий.
Что нельзя делать 15 июля
- Сегодня запрещается любая физическая работа в поле или на огороде.
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