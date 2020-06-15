15 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 июня в народном календаре отмечают день Зеленого Вьюна. Также в этот день почитается святитель Никифор – патриарх и исповедник Константинопольский.
Именины сегодня празднуют: Константин, Мария.
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Народные приметы на 15 июня
– Если утром и ночью тихо – хорошая погода сохранится еще на долго.
– Усиление ветра после длительной тихой погоды – к дождю.
– Солнце вечером за облака зашло – ждите непогоды.
– Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
– Воробьи дерутся и играют – ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.
– С самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане – погода будет тихой и теплой.
– Ветер с запада дует – в ближайшее время будет похолодание.
Что можно делать 15 июня
- Сегодня посвятите день молитве и духовному росту.
Что нельзя делать 15 июня
- Не стоит в этот день встревать в ссоры.
- Сегодня нельзя пришивать пуговицы, ведь вы не сможете избавиться от старых проблем.