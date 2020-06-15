15 июня в народном календаре отмечают день Зеленого Вьюна. Также в этот день почитается святитель Никифор – патриарх и исповедник Константинопольский.

Именины сегодня празднуют: Константин, Мария.

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Народные приметы на 15 июня

– Если утром и ночью тихо – хорошая погода сохранится еще на долго.

– Усиление ветра после длительной тихой погоды – к дождю.

– Солнце вечером за облака зашло – ждите непогоды.

– Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.

– Воробьи дерутся и играют – ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.

– С самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане – погода будет тихой и теплой.

– Ветер с запада дует – в ближайшее время будет похолодание.

Что можно делать 15 июня

Сегодня посвятите день молитве и духовному росту.

Что нельзя делать 15 июня