Едва ли не в каждом фильме о любви есть горячая сцена с эротическими кадрами. Поэтому неудивительно, что каждый актер хоть когда-то принимал участие в сексуальных фрагментах ленты. Однако не всегда эротические сцены вызывают хорошие воспоминания, а зачастую заставляют смущаться и стесняться.

Собственный рейтинг с такими историями от актеров составило издание Independent. Так какие фильмы и эротические кадры заставляют голливудских звезд стыдиться – узнавайте в материале.

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"Дорога перемен" (2008)

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслент не первый раз появились в роли пары, однако именно в фильме ""Дорога перемен" была наиболее неудобная сцена секса. По словам актрисы, на съемочной площадке режиссером работал ее муж Сэм Мендес. Поэтому именно он давал советы актерам, как убедительно сыграть эротические кадры.

"Я постоянно повторяла, что это слишком странно. Лео советовал преодолеть это ощущение. Но он – мой лучший друг, а Сэм – мой муж", – вспоминала Кейт Уинслет.

Смотрите фрагмент фильма "Дорога перемен": видео 18+

"50 оттенков серого" (2015)

Этот фильм стал одним из самых откровенных в истории кино. Однако эротические сцены у актеров вызывают не восторг, а недовольство. Так, Дакота Джонсон призналась, что на съемочной площадке приходилось по 7-8 часов симулировать секс или оргазм, поэтому ей становилось скучно, что отразилось и на качестве кадров.

Это довольно скучно. Мы же не занимаемся сексом, но только в течение одного дня я симулировал секс целых 7 часов. Это перебор,

– вспомнила актриса.

Смотрите эротический фрагмент "50 оттенков серого": видео 18+

"Звездная карта" (2017)

А вот за сцену в "Звездной карте" Роберту Паттинсону по-настоящему стыдно. На съемочной площадке было очень жарко, поэтому все, о чем он мог думать, только чтобы пот не капал на обнаженное тело партнерши – Джулианы Мур.

Она – одна из тех, кто вообще не потеет. А я наоборот. Я буквально пытался ловить капли пота, чтобы они не падали на ее спину! Впоследствии она спросила, не началась ли у меня вдруг паническая атака. Это было очень неловко,

– рассказал Роберт Паттинсон.

Смотрите эротический фрагмент фильма "Звездная карта": видео 18+

"Закон ночи" (2017)

Сиенна Миллер и Бен Аффлек хотели снять все эротические сцены с одного дубля. Но этого сделать не удалось, потому что после нескольких часов работы они просто не могли сдержать смех в постели.

"Было много бессмысленного смеха. Он был очень профессиональным, а я – нет. В конце я воскликнула: "Ты хочешь показать всем, что ты просто супермен в постели?"– вспоминает Сиенна Миллер, отметив, что от этого на съемках смутилась не только она .



Эротическая сцена из фильма "Закон ночи" / Фото Express

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"Суперперцы" (2007)

Комедия "Суперперцы" стала одной из самых популярных в фильмографии Кристофера Минц-Пласса. А вот у самого актера некоторые сцены вызывают смущение. Все потому, что на время съемок ему не было 18 лет, поэтому везде его сопровождала мама. Не пропустила она и эпизода, когда по сюжету герой Кристофера терял девственность.

Дивить фрагмент эротической сцены в "Суперперцев": видео 18+

"Игра престолов"

Сериал "Игра престолов", который получил бешеную популярность в мире, получил немало критики из-за эротических сцен. Но оказалось, что не все они были страстными для актеров. Так, Эмилия Кларк вспомнила, как Джейсон Мамоа появился на съемочной площадке с пушистой носком, что вызвало у главной героини истерический смех.



Эмилия Кларк и Джейсон Момоа в "Игре престолов" / Фото HBO

"Хочу как ты" (2011)

А вот с Райаном Рейнольдсом произошел большой курьез, когда снимали комедию "Хочу как ты". Произошло это в одной сцене с Оливией Уайлд. Звезда вышла на съемку с обнаженной грудью, которую прикрыла специальными наклейками. И когда по сюжету герой Райана Рейнольдса прикоснулся к ней, наклейки остались на его руках, а Оливия Уайлд предстала перед съемочной группой обнаженной.

"Оливия нарисовала на ней милые смайлики. И, глядя на нее, я забывал все свои реплики. В какой-то момент она взяла меня за руки и положила их на грудь ... Когда я забрал свои руки, то увидел на них два улыбающихся эмодзи. Я даже понятия не имел, что делать. Рефлекторно, как идиот, я просто положил руки прямо на ее голую грудь", – рассказал о курьезе Рейнольдс.

Смотрите эротическую сцену, которая вошла в ленту "Хочу как ты": видео 18+

"Отвязные каникулы" (2013)

Но, оказывается, курьез с Райаном Рейнольдсом – не самый позорный в списке журналистов. Так, актриса фильма "Отвязные каникулы" вспоминала, как должна была играть секс-сцену с рэпером Gucci Mane. Артист накануне сыграл концерт на фестивале, поэтому сразу после многочасового перелета примчался на работу. Когда же рэпер сел на кровать со своей коллегой, то заснул прямо посреди съемки.



Курьезы на съемках секс-сцен / Фото WhatCulture

"Волк с Уолл-Стрит" (2014)

Для Марго Робби съемки в эротической сцене были даже травматичными. По сюжету, героиня занялась сексом с персонажем Леонардо Ди Каприо на денежных купюрах. Перед съемками помощники режиссера вырезали напечатанные фейковые деньги, которые появились в кадре. После завершения сцены вся съемочная группа ахнула от ужаса, ведь спина Робби была с покраснениями и порезами.



Марго Робби и Леонардо Ди Каприо / Фото The Sun

"Жизнь в военное время" (2010)

Актриса Эллисон Дженни вспомнила эротическую сцену, которая также была достаточно травматичной. По сюжету, она имитировала секс с персонажем актера Майкла Лернера. Гримеры обрызгали звезд специальной жидкостью, чтобы был эффект пота. Однако во время съемок оба актеров подскользнулись и упали на пол. Унять смех на съемочной площадке не могли долго.



Секс-сцена из фильма "Жизнь и военное время" / Фото WhatCulture

"Пробуждение" (2016)

А вот в "Пробуждении" главные актеры немного повредили свои скафандры во время первого поцелуя. Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс забыли, что одеты в защитные костюмы. Получив указание от режиссера, они, не задумываясь, принялись целоваться.

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"Мы не знали, что это произойдет. Когда прозвучала команда, мы начали целоваться. Бумц! Наши головы не доставали друг до друга. Мы посмеялись над этим и включили этот кадр в фильм", – рассказала актриса.

Смотрите сексуальный фрагмент поцелуя в "Пробуждении": видео

"Легенда о Тарзане" (2016)

Марго Робби отметилась в еще одной ленте. По словам Александра Скарсгард, именно актриса поставила ему единственный синяк во время съемок приключенческого фильма. Режиссеры попросили Марго шлепнуть своего коллегу в эротической сцене, а знаменитая блондинка не рассчитала своей силы.



"Легенда о Тарзане" / Фото IMDb

"Соседи"

В неудобное положение секс-сцена поставила и Дэйва Франко. Знаменитый красавец вынужден был просить визажиста зарисовать ему прыщ на ягодицах. Дэйву с трудом удалось уговорить гримера уйти в другую комнату, а не делать это прямо посреди съемочной площадки.



Кадр из фильма "Соседи" / Фото IMDb

"Девичник в Вегасе"(2011)

В комедии "Девичник в Вегасе" Кристен Уиг и Джон Хэмм сыграли страстную сцену секса. Но актриса была настолько хрупкой, что ее партнер попросил его ударить, если он сделает ей больно.



"Девичник в Вегасе" / Фото Максимум

"Любовь и другие лекарства" (2010)

В то же время Хэтэуэй с юмором вспоминает свой курьез на съемках комедии "Любовь и другие лекарства". Актриса думала, что это не репетиция, поэтому в один день предстала перед всеми авторами ленты голой. Но, оказалось, съемку перенесли, а Энн Хэтэуэй краснея одеться.

"Я должна была снять пальто и быть обнаженной. И я думала, что мы уже снимаем, но оказалось, что мы просто репетируем, и я стояла без одежды перед множеством людей!" – вспомнила она.



Курьезы на съемках секс-сцен / Фото WhatCulture