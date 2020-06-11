Старшая дочь королевы украинской сцены не избегает публичности и берет пример со своей звездной мамы. Мария Полякова опубликовала откровенные фото в бассейне, на которых позировала в купальнике. Поклонники не могли не заметить потрясающую схожесть девочки с певицей.

Маша Полякова активно развивает личный блог в социальных сетях и всячески борется за внимание публики. В инстаграм-профиле она опубликавала соблазнительные фото, на которых позировала в бассейне возле загородного имения своей звездной семьи.

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Девушка предстала в изумрудном купальнике, в котором ранее публиковала фотографии с отдыха в Майами. К слову, этот купальник Маша делит с Олей Поляковой, ведь певица также появлялась в нем на пляже. Сама же Мария с наступлением летнего сезона не пренебрегла возможностью порелаксировать в бассейне и заодно засветить свою фигуру, которая так похожа на мамину.

Маша позировала с длинными мокрыми волосами, которые собрала сзади. Она нежилась на солнце без макияжа, наслаждаясь летом. Эффектным был кадр, на котором Маша оперлась на бортик бассейна руками. Ее стройные ноги и хрупкая талия вызвали восторг у фолловеров даже несмотря на то, что у юной блогерши немало хейтеров в сети.

Фото Марии Поляковой в купальнике

Стоит отметить, что не всегда тело дочери Поляковой вызывало восторг у поклонников. Несколько лет назад ее фигуру беспощадно раскритиковали в сети после того, как звездная мама поделилась фотографиями с дочкой в купальнике. С тех пор девочка начала следить за своим питанием и заниматься спортом, чтобы не отставать от своей мамы-красавицы.