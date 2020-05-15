15 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 мая отмечают день Бориса и Глеба – младших сыновей Владимира – крестителя Руси. Борис и Глеб, объединенные одним мученическим подвигом, в глазах народа слились в единый образ мученика и стали называться Борисоглеб.
Именины сегодня отмечают: Борис, Глеб, Давид.
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Народные приметы на 15 мая
– Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.
– Если восход ясный – к дождливому лету.
– Соловей всю ночь поет – следующий день будет солнечным.
– На Бориса и Глеба ясный закат – в засушливому лету.
– Кто утром услышит соловьиные песни – счастливым будет целый год.
Что можно делать 15 мая
В день Бориса и Глеба можно обращаться к руководству с просьбой, не боясь, что вам откажут.
Что нельзя делать 15 мая
Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастью. В этот день принято с особым уважением относиться к растениям.