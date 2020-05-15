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15 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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15 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 15 мая / Фото из открытых источников

15 мая отмечают день Бориса и Глеба – младших сыновей Владимира – крестителя Руси. Борис и Глеб, объединенные одним мученическим подвигом, в глазах народа слились в единый образ мученика и стали называться Борисоглеб.

Именины сегодня отмечают: Борис, Глеб, Давид.

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Народные приметы на 15 мая

– Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.

– Если восход ясный – к дождливому лету.

– Соловей всю ночь поет – следующий день будет солнечным.

– На Бориса и Глеба ясный закат – в засушливому лету.

– Кто утром услышит соловьиные песни – счастливым будет целый год.

Что можно делать 15 мая

В день Бориса и Глеба можно обращаться к руководству с просьбой, не боясь, что вам откажут.

Что нельзя делать 15 мая

Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастью. В этот день принято с особым уважением относиться к растениям.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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