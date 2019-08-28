150 fashion-компаний подписали соглашение о соблюдении экологической моды: детали договора

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Показ Ralph Lauren
Показ Ralph Lauren / Getty Images

Накануне международного съезда на саммит G7 в французском городе Биаррице 32 компании с мировым именем подписали так называемый "Пакт моды". В его условиям отмечается, что в течение 30 следующих лет они должны придерживаться принципов устойчивой экологической моды.

Поскольку тема экологии несколько последних лет остро поднимается в различных отраслях, в частности, в фэшн-индустрии, то ее представители решили поддержать идею защиты окружающей среды своими силами. О том, что 32 известные модные компании подписали "Пакт моды" Эммануэля Макрона, сообщает иностранное издание Vogue.

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В соглашении говорится о деятельности брендов, которая должна быть максимально направлена на соблюдение экологических норм, в частности, сдерживание глобального потепления. Чтобы способствовать этому, компании должны уменьшить до нуля выбросы парниковых газов до 2050 года.

Более того, они подписались также следить за охраной и состоянием мирового океана и восстановлением биоразнообразия и экосистем. Для этого они должны полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов, а также от пластика в целом и выступать против вырубки лесов и сбора хлопка.

Среди компаний, которые согласились на подписание этого договор:а Armani, H&M Group, Kermer, Hermes, Ralph Lauren, Stella McCartney и многие другие, которые вместе владеют более 150 торговыми марками.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода
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