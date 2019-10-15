150-килограммовая модель показала обнаженное фото с сыном и рассказала о послеродовой депрессии

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Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Instagram / @tessholliday

Американская модель Тесс Холлидей три года назад во второй раз стала матерью. С тех пор ее карьера нисколько не претерпела изменений, впрочем, как оказалось, женщина тщательно скрывала свои страхи и пережила настоящую депрессию.

В июне 2016 года модель родила сына Боуи от художника Ника Холлидея. Звезда редко делилась кадрами с малышом в течение последних трех лет, но 14 октября она приоткрыла завесу ее личной жизни. Стало известно, что она переживала послеродовую депрессию.

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Когда я смотрю на это фото, меня переполняет столько эмоций. Я помню, как я себя чувствовала на этой фотографии, и как было много счастья с нотами беспокойства, депрессии и одиночества. В то время, как вокруг меня была поддержка, у большинства моих друзей не было маленьких детей, и, конечно, они не понимали, как это – бороться с тем, чтобы ты стала мамой, в душе которой – послеродовая депрессия,
– призналась plus-size модель.

На фото пышнотелая звезда предстала обнаженной с многочисленными татуировками, а рядом с ней лежал и улыбался ее маленький сын. Меньше чем за сутки снимок оценили более 50 тысяч пользователей.

Тесс Голлідей
Оголенная Тесс Холлидей и ее сын Боуи / Instagram / @tessholliday

Известно, что Тесс Холлидей в возрасте 20 лет родила своего первого сына Раюли, которому сейчас около 14 лет. Но в одном из интервью в 2015 году Тесс заявила, что не поддерживает никаких контактов с отцом парня.

Кто такая Тесс Холлидей?
34-летняя успешная американская модель весом 155 кг. Тесс также активистка "бодипозитива", которая выступает с лекциями. В 2019 году заявила, что является пансексуалом – сексуальная ориентация, которая характеризуется чрезмерно чувственным и романтическим влечением к людям вне зависимости от их гендерной идентичности и биологического пола.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Звездные мамы
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