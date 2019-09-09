150-килограммовая модель Тесс Холлидей смело вышла на подиум в Нью-Йорке: фото и видео

Пышнотелая модель Тесс Холлидей появилась на подиуме от бренда Chromat в рамках нью-йоркской Недели моды. Звезда вышла в облегающем наряде из весенне-летней коллекции 2020 года и привлекла немало внимания к себе.

Американская модель Холлидей, вес которой превышает 150 килограммов, годами борется за бодипозитив. Женщина создала себе образ уверенной женщины в социальных сетях, которая не боится щеголять пышными формами. В августе Тесс сообщила, что страдает от депрессии и стала появляться на публике реже. Поэтому ее выход на подиум стал неожиданным для многих пользователей в сети.

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Как известно, бренд Chromat всегда берет на свои показы коллекций моделей разных национальностей и типажей, продвигая разнообразие.

На подиуме модель появилась в белом облегающем платье с принтом в виде надписи Sample size. Этой фразой дизайнеры решили привлечь внимание к тому, что в модном мире много одежды шьют на так называемый нулевой размер, который подходит только на идеальные модельные параметры.



Тесс Холлидей / Getty Images



​Тесс Холлидей / Getty Images



​Тесс Холлидей / Getty Images

В сентябре 2018-го скандальный журналист Пирс Морган обратился к Тесс Холлидей с неожиданным заявлением. Мужчина обратил внимание на вес звезды и отметил, что она страдает морбидным ожирением, а значит, может получить серьезные заболевания.

Таким образом, представитель СМИ намекнул, что избыточный вес может убить манекенщицу. Строптивая Тесс, которая при росте 1,6 метра весит более 150 килограммов, ответила, что в восторге от своего вида, а хейтеры всегда будут преследовать ее.