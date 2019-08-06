15 аккаунтов в Instagram, на которые подписались Меган Маркл и принц Гарри

Герцоги Сассекские несколько недель назад объявили, что удаляют все свои подписки в сети Instagram и объявляют поиск на 15 самых вдохновенных и полезных страниц по мнению их сторонников. 5 августа Меган Маркл и принц Гарри назвали своих фаворитов.

На официальной Instagram-странице представители супружеской пары опубликовали коллаж из 9 фотографий, на которых обозначили некоторые из выбранных аккаунтов. Именно эти страницы в социальной сети они считают "силой для перемен", отсылаясь к теме сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл.

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В этом месяце мы обратились к вам с просьбой отметить страницы людей, организаций и инициативы, которые вы считаете вдохновляющими и заслуживающими внимания. Спасибо всем, кто принял участие! Многие из вас правильно предположили, что в этом месяце мы хотим отметить и рассказать о малоизвестных благотворительных организациях, которые по-другому не могут получить столь большое внимание, которое справедливо заслуживают,

– говорится в сообщении.

Среди страниц, на которые подписались герцоги Сассекские, есть благотворительные организации по различным направлениям. Ежемесячно они будут меняться. Предлагаем просмотреть эти аккаунты и обратить на них внимание. Возможно, вам тоже захочется следить за ними в Instagram.

Страницы, на которые подписались Меган Маркл и принц Гарри:

1. Организация помощи новорожденным с пороком сердца Tiny Tickers;

2. Общественная организация из Мозамбика, которая занимается охраной океана Love The Oceans;

3. Организация по помощи детям Кении Rafiki Mwema;

4. Социальная инициатива Global Wellness Day, направленная на привлечение внимания к здоровому образу жизни;

5. Гуманитарная организация Plan International UK;

6. Благотворительная организация по спасению популяции пчел BeesCause;

7. Приют для собак Pawsitive Change.

8. Единственная американская некоммерческая организация по поддержке психического здоровья беженцев, которые пострадали от войны, – Art Of Hope.

9. Организация по поддержке психического здоровья в Австралии Beyond Blue.

10. Зоозащитная организация, которая способствует сосуществованию людей и львов, – Lion Guardians.

11. Экологическое движение за сохранение окружающей среды Earth Day Network.

12. Организация, что выступает против бедности детей в мире – Children International.

13. Организация, которая предоставляет бесплатные инвалидные коляски всем нуждающимся, – Free Wheelchair Mission.

14. Организация, оказывает поддержку школам в Непале, – BlinkNow Foundation.

15. Организация по сохранению морских пляжей Африки Waves for Change.