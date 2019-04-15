15 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 апреля 2019 года отмечается Международный день культуры, основанный в 1996 году. Он призван защищать и приумножать достижения культуры, искусства, науки и религии во всем мире.
Именины сегодня отмечают: Мария.
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Народные приметы на 15 апреля
– Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай.
– Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба.
– На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
– Глухарь кричит – жди богатого урожая.
– Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
– Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.
– Лед не сошёл до 15 апреля – примета, которая говорит о том, что рыбалка будет неудачной.
– Вороны играются высоко в небе – будет ясная и солнечная погода.
– Весенние воды текут медленно – будет неурожай.
– Голуби 15 апреля воркуют – жди тепла.
Что можно делать 15 апреля
1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако,не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.
Что нельзя делать 15 апреля
1. Воздержитесь от похода к парикмахеру, ведь этот день может ухудшить ваше здоровье.